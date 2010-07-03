Полевые кухни развернут на маршруте "Бессмертного полка"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Участников шествия "Бессмертного полка" в Москве обеспечат горячей пищей и водой. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

На пути следования колонн развернут 23 точки питания. Там будут работать 58 полевых кухонь. Кроме того, участникам акции раздадут бутылки с питьевой водой.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, для питания участников шествия заготовили 4,6 тонны крупы, 1,75 тонны тушенки и 58 килограммов чая.

Шествие "Бессмертного полка" по традиции станет центральным общественным событием 9 Мая. Сотни тысяч москвичей пройдут по Красной площади с портретами родных и близких – участников Великой Отечественной войны.

Акцию, которая тогда называлась "Парад победителей", впервые провели в 2007 году в Тюмени. А с 2015 года шествие стало общероссийским.

В акции "Бессмертный полк" к 74-й годовщине Победы примут участие жители более 110 стран мира.

Социологи отметили рост числа участников "Бессмертного полка". По данным опроса ВЦИОМ, в патриотической акции участвовал почти каждый третий россиянин. Как показало исследование, в 2017 году к шествию присоединился каждый четвертый житель страны, а в прошлом году – 27% опрошенных.