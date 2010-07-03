Полевые кухни развернут на маршруте "Бессмертного полка"

Участников шествия "Бессмертного полка" в Москве обеспечат горячей пищей и водой. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.
На пути следования колонн развернут 23 точки питания. Там будут работать 58 полевых кухонь. Кроме того, участникам акции раздадут бутылки с питьевой водой.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, для питания участников шествия заготовили 4,6 тонны крупы, 1,75 тонны тушенки и 58 килограммов чая.
Шествие "Бессмертного полка" по традиции станет центральным общественным событием 9 Мая. Сотни тысяч москвичей пройдут по Красной площади с портретами родных и близких – участников Великой Отечественной войны.
Акцию, которая тогда называлась "Парад победителей", впервые провели в 2007 году в Тюмени. А с 2015 года шествие стало общероссийским.
В акции "Бессмертный полк" к 74-й годовщине Победы примут участие жители более 110 стран мира.
Социологи отметили рост числа участников "Бессмертного полка". По данным опроса ВЦИОМ, в патриотической акции участвовал почти каждый третий россиянин. Как показало исследование, в 2017 году к шествию присоединился каждый четвертый житель страны, а в прошлом году – 27% опрошенных.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.