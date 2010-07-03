Социологи отметили рост числа участников "Бессмертного полка"

Участие в акции "Бессмертный полк" принимали 30% россиян. Таковы данные опроса ВЦИОМ, передает "Интерфакс".
Исследование показало, что в 2017-м с портретами ветеранов прошел каждый четвертый житель страны, а в прошлом году – 27% респондентов.
При этом 42% участников опроса заявили, что участие в акции вызывает у них чувство гордости за побывавших на фронте родственников и за страну, победившую в Великой Отечественной войне.
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Порядка 48% отметили, что в День Победы поучаствуют в праздничных торжествах и поздравят ветеранов.
При этом 36% респондентов убеждены, что военный парад нужен, чтобы сохранить память о подвиге советского народа, а 30% опрошенных считают его данью памяти павшим в Великой Отечественной войне.
Еще 17% полагают, что основной смысл парада – демонстрация военной мощи России.
Опрос проводился 3 мая. В нем участвовали 1,6 тысячи граждан от 18 лет.
Во время шествия "Бессмертного полка" люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в войне. Впервые акцию провели в 2007 году в Тюмени, тогда она называлась "Парад победителей". С 2015-го шествие официально стало общероссийским.
Ранее сообщалось, что в преддверии ежегодной акции памяти "Бессмертный полк" в столице проведут 14 бесплатных исторических экскурсий. Например, двухчасовая экскурсия "Вокзал победы" пройдет 7 мая в 15:00 и 8 мая в 17:00.
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