"Видят себя, идущих сквозь войну": дети и внуки фронтовиков – о "Бессмертном полке"

Прообраз "Бессмертного полка" родился в 1964 году в небольшой квартире поселка Правые Чемы Новосибирской области. Фронтовик Дмитрий Дмитриевич Бутаков, которого там знали как Дим Димыча, прорастил 1200 тополиных веток прямо у себя дома. А после создал из них Аллею Славы воинам-сибирякам. По ней в 1965 году прошли ученики школы № 121, неся в руках портреты тех, кто не вернулся с войны. Более чем через 40 лет председателю Совета ветеранов батальона полиции в Тюмени приснился сон, в котором люди шли с портретами фронтовиков по главной площади города. И этому сну было суждено сбыться.

Участники "Бессмертного полка" поделились с Москвой 24 историями семейной памяти.

Вероника Крылова, Москва

Фото: предоставлено героем статьи

"В нашей семье воевали мой дедушка и четверо его братьев, поэтому я не могла не участвовать в "Бессмертном полку". Его мать, моя прабабушка, умерла во время родов пятого ребенка. Четверо братьев держались вместе, а о том, выжил ли пятый, никто не знал. Когда я искала информацию о награждении дедушки, я наткнулась на данные о нем! Мы до сих пор не знаем, где и как он жил, есть ли у него дети, внуки, но мы ищем и верим в лучшее". Именно "Бессмертный полк" подтолкнул Веронику к тому, чтобы начать искать родных. Настойчивость помогла найти двоюродного брата мамы, которого она никогда не видела, и мамину двоюродную сестру, с которой они не виделись больше 50 лет.

Юрий Тихонович Глотов, младший сержант, старший телефонист. Награжден медалью "За отвагу", орденом "Красная звезда", медалью "За взятие Кенигсберга". Прошел всю войну без ранений. Участвовал в Оршанской наступательной операции, в Проскуровско-Черновицкой наступательной операции

В колонне "Бессмертного полка" Вероника пойдет не одна – с ней две дочери и муж. Проводить 9 Мая так – семейная традиция. "Старшая дочь после первого шествия сказала мне, что благодаря ему увидела все происходившее на войне иначе. Поняла, что сухие цифры статистики складываются из судеб миллионов людей, что люди, о которых пишут в учебниках истории, были такими же, как она: боялись, любили, плакали, смеялись. И все истории о тех, кто воевал, написанные их потомками, соединяют всех нас нас и оживляют историю". Младшая, Варвара, впервые участвовала в шествии, когда ей было 4,5 года. Почти весь путь правнучка фронтовика шла сама, а когда ступила на Красную площадь, взяла портрет прадедушки и сама его понесла.

Все родные Вероники прошли войну от начала до конца, четверым из пяти удалось избежать ранений. Но далеко не все семьи война так пощадила. "Когда мне грустно, я начинаю читать истории солдат. И когда мы идем "Бессмертным полком" 9 мая по всей планете, я чувствую, как солдаты, которых уже нет, возвращаются домой".

"Бессмертный полк" в 2019 году станет для Вероники четвертым. Несмотря на слезы, без которых не обходится ни одно шествие, она говорит, что атмосфера внутри волшебная. "Плачут не только женщины, но и мужчины. Когда на весь полк раскатывается "Ура!", я физически чувствую эту волну, пронизывающую все тело. Шествие – наша дань участникам войны, и мы просто обязаны сохранить и передать память".

Виктория Христова, Монреаль

Фото: предоставлено героем статьи

"Бессмертный полк" пройдет в Монреале в четвертый раз. Виктория участвует в нем с самого начала. "География расширяется, движение становится мировым, известным и объединяющим, что тоже немаловажно", – отмечает она и добавляет, что "было бы здорово устроить обмен полками – делегации разных городов ездили бы участвовать в другие страны".

Набутовский Леонид Матвеевич, старший сержант, кавалер ордена "Красной звезды". Прошел Великую Отечественную и Русско-японскую войны

Поучаствовать в шествии в России Виктория тоже хочет, но пока этого не произошло, старается как можно больше рассказывать о деде-фронтовике своему сыну, который каждый год идет в составе "Полка". "Сын гордится прадедом, а я стараюсь сделать все возможное, чтобы сохранить память и наши традиции: освещаю движение в местной газете, беру интервью у ветеранов, чтобы о них знали люди. Ветеранам вообще все стараемся помогать, ведь это великое счастье, что такие люди еще живы и являются нашими земляками. Дети с особым трепетом общаются с ними! А они все лучатся, когда детвора подходит к ним, просит сфотографироваться, рассматривает награды на кителях. И это сплоченное общение у русскоязычной общины происходит круглый год".

Виталий Васильевич Кудрявцев, сержант, артиллерист. Участник обороны Ленинграда. Награжден медалью "За отвагу". После снятия блокады участвовал в захвате острова Борнхольм и охране Потсдамской конференции. Даже после стольких лет об обороне Ленинграда говорить отказывается. Участвовал в ликвидации последствий Чернобыльской АЭС

"Бессмертный полк" для Виктории – это тоже слезы. "Слезы какой-то невероятной радости и счастья, что наши дети, рожденные далеко за пределами бывшего СССР, могут вживую прикоснуться к истории. И поэтому мы всегда берем с собой детей и показываем им настоящих победителей, людей, отстоявших мир".

В Монреале, по примерным подсчетам еще одного постоянного участника Вадима Кудрявцева, почтить память ежегодно выходят около трех тысяч человек. "Мы живем далеко от родины, и для нас "Бессмертный полк" – это возможность мысленно, духовно вернуться домой, – говорит Вадим Кудрявцев. – Это личный долг перед страданиями переживших и подвигом погибших, это наш долг – пронести их память и передать ее нашим детям и внукам... По словам моего отца-фронтовика, память об этой Победе – наш гарант мира на земле, я с ним полностью согласен!"

Сергей Лапенков, Томск

Фото: предоставлено героем статьи

"Моя бабушка, которая ждала деда в тылу и воспитывала детей, вложила в Победу не меньше, чем он, – начинает Сергей. – Мой первый "Бессмертный полк" – это что-то удивительное. В обычной жизни люди разделены разными черточками и противоречиями, у нас много того, что противопоставляет человека человеку. И будущее страны, где люди отделены друг от друга этими черточками, печально. Для меня было откровением, что, когда идет "Бессмертный полк", все это растворяется, уходит на второй план. Есть только ощущение, что мы вместе, что мы – люди одного города. Есть то, что объединяет нас, и оно сильнее того, что разделяет".



Иван Адамович Лапенков, гвардии старший лейтенант. Герой Советского Союза, награжден орденом Ленина и медалью "Золотая звезда". Прошел Финскую и Великую Отечественную войны. Участвовал в боях на Смоленском направлении, защищал Москву, участвовал в Курской битве, освобождал Харьков, Киев и Житомир, форсировал Днепр, Днестр, Западный Буг. После ранения под Берлином лишился обеих ног. Научился не только ходить, но и танцевать на протезах. Любил джаз и не любил парадов.

Колонна людей с транспарантами – эта особая форма памяти и в какой-то степени универсальный язык, который помогает понимать друг друга. Здесь каждый – один на один с памятью, которая, оставаясь личной, становится чем-то большим. И воплощается в поколениях, уже таких далеких от войны. "Мой сын учился в школе, когда впервые прошел в колонне "Полка". Увлеченно готовился к шествию. Он один из тех, кто шел в первых рядах с огромным, тяжеленным транспарантом. Для него это был один из тех моментов, которые запоминаются на всю жизнь. И момент, который подарил ему много важнейших осознаний: одно из них – что нужно жить вот так, с людьми, с этим ощущением достоинства и поддержки, ощущением мира".

Сергей говорит о сыне с радостью, но тут же его голос стихает, а речь становится медленней. Я не знаю, что происходит на том конце трубки, но, видимо, вот он – универсальный язык в действии: по его паузе понятно, что есть и еще кое-что, не объяснимое ни семейными узами, ни патриотизмом, ни чувством долга: "Живых ветеранов становится все меньше – это все понимают, об этом все говорят. Но когда год от года ты видишь это, становится трудно. На первом "Бессмертном полку" сидели 200 ветеранов. Они сидели там, откуда хорошо видно шествие, всех людей, всю эту колонну. И они плакали. Люди, которые закалены боями, плакали. Потому что в этом полку они видели своих товарищей, однополчан, которые будто вернулись. И видели самих себя, идущих сквозь войну".

Дмитрий Куклин, Москва

Фото: предоставлено героем статьи

Для Дмитрия участие в "Бессмертном полку" – дело семейное. Он с супругой и детьми и шли в составе колонны, и были зрителями на трибунах на Красной площади. Дмитрий говорит, что атмосфера и ощущения в корне разные. "В колонне атмосфера и дух чувствуются сильнее. Там ты – человек, причастный к происходящему, непосредственный участник, а на трибуне чувствуется некая отстраненность (ты – зритель, а не участник). Для каждого, кто приходит 9 Мая на Красную площадь, это глубоко личная история, связанная именно с его родными героями. Иногда доводится читать в интернете, что на "Бессмертный полк" сгоняют школьников, студентов. На мой взгляд, это чушь – просто даже собрать такое количество людей принудительно нельзя. И каждый, с кем я общался на эту тему, сказал, что пришел по собственной воле".

Куклин Юрий Григорьевич. Награжден орденом Отечественной войны II степени.



Дмитрий рассказывает, что никогда не может остаться равнодушным при виде ветерана. "Я помню момент, когда люди шли по Тверской, в одном из окон стоял ветеран, которого каждый проходящий мимо приветствовал. Эти кадры, если я ничего не путаю, потом показывали многие телеканалы. Думаю, в этот момент у многих были слезы на глазах. Я же, когда проходил по Красной площади с портретами своих родственников (в дни Победы и парада они были не в Москве, а в разных уголках Европы), представлял, как они лично шли бы по брусчатке". Семейный поход на шествие дети воспринимают охотно. Для них, говорит Дмитрий, это часть "своей, близкой, личной истории, потому что война для них – это не что-то абстрактное, а то, что коснулось семьи. Они не застали почти никого из ветеранов живыми. А "Бессмертный полк" помогает связывать поколения. Это еще один повод поговорить с ними на важные темы".

Критиков, которые находятся даже у такой бескорыстной инициативы, как "Бессмертный полк", Дмитрий советует не воспринимать всерьез. Все мысли, слова и поведение – на совести каждого. И единственное, что важно: выходя почтить память ветеранов, нужно помнить о достоинстве и чести по отношению ко всем ветеранам и друг к другу. Это самое малое, что мы можем сделать для них.