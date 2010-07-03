Генеральная репетиция парада прошла на Красной площади

На Красной площади прошла генеральная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Трансляцию вел телеканал Москва 24.
В 2019 году участие в параде принимают более 13 тысяч человек. Также в нем участвуют 132 единицы техники, в воздушной части парада задействованы 74 самолета и вертолета. По главной площади России впервые проехали кабриолеты Aurus.
Колонну военной техники возглавляет танк Т-3, за ним следуют автомобили "Тигр-М", "Тигр-М" с боевыми модулями "Арбалет-ДМ" и самоходными противотанковыми ракетными комплексами "Корнет-Д1" и "Тайфун-К" 4х4.
Пешая колонна состояла из 35 парадных расчетов – офицеров, сержантов, солдатов, курсантов военных училищ, суворовцев, кадетов и юнармейцев.
Впервые в этом году в параде в честь Дня Победы будут участвовать батальон Московского университета МВД имени Кикотя, подразделение военнослужащих женщин Военной академии Воздушно-космической обороны имени маршала Жукова, парадный расчет кадетского корпуса СК имени Александра Невского.
Также участвуют курсанты Рязанского десантного училища, расчеты 131-го парашютно-десантного полка и 2-й мотострелковой дивизии.
В состав механизированной колонны включены БМП "Курганец-25", танки Т-14 "Армата" и машины поддержки танков БМПТ, танки Т-72БЗ, БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ.
Зрители увидели самоходные артиллерийские установки "Мста-С", реактивные системы залпового огня "Смерч", самоходные пусковые установки ракетных комплексов оперативно-тактического класса "Искандер-М", комплексы "Тор-М2" и "Бук-М2", "Панцири-М", С-400, "Тайфун-У" и "Тайфун-К".
С 10:00 транспорт не сможет проехать по Большому Каменному мосту, Боровицкой площади, улицам Воздвиженке и Новый Арбат, Новинскому бульвару, улицам Баррикадная, Красная Пресня, Большая Садовая, 1-й и 2-й Брестской.
Военный парад 9 Мая на Красной площади станет главным торжественным мероприятием празднования 74-й годовщины Великой Победы. Центральным общественным событием будет шествие "Бессмертного полка".
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