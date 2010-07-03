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06:15

Движение в Москве ограничили из-за репетиции парада в честь Дня Победы

транспорт перекрытия праздники

06:15

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Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

7 мая из-за генеральной репетиции парада в честь Дня Победы ограничили движение транспорта на пути следования военной техники. Его будут восстанавливать по мере прохождения колонны.

Так, с 05:30 до 08:00 транспорт не мог проехать по улицам Нижние Мневники, Мневники, Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, а также по Звенигородскому шоссе и Триумфальной площади. Также проехать нельзя будет по улицам Тверской, Моховой, Охотный Ряд, Театральному проезду, Новой и Старой площадям, Китайгородскому проезду.

Закрыты будут набережные – Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая, Устьинская, Садовническая, Софийская, Раушская и Болотная, мосты – Большой Москворецкий, Малый Москворецкий и Чугунный. Перекроют также Болотную улицу и площадь, Фалеевский, Лубочный, Путинковский, 1-й и 2-й Раушский переулки, улицы Балчуг, Солянку и Садовническую.

С 10:00 транспорт не сможет проехать по Большому Каменному мосту, Боровицкой площади, улицам Воздвиженке и Новый Арбат, Новинскому бульвару, улицам Баррикадная, Красная Пресня, Большая Садовая, 1-й и 2-й Брестской.

Помимо прочего, шесть станций столичной подземки будут работать только на вход и пересадку 7 и 9 мая: "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека им. Ленина".

На время построения колонн боевой техники и ее прохождения по Тверской улице будет ограничен выход пассажиров со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка" и "Китай-город".

Военный парад 9 Мая на Красной площади станет главным торжественным мероприятием празднования 74-й годовщины Великой Победы. Центральным общественным событием будет шествие "Бессмертного полка".

Движение в центре Москвы перекроют из-за репетиции парада в честь Дня Победы 7 мая

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