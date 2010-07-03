Началась генеральная репетиция парада на Красной площади

Фото: Москва 24/Майя Смирнова

На Красной площади началась генеральная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает телеканал Москва 24.

В этом году участие в военном параде принимают свыше 13 тысяч человек, 132 единицы техники, 74 самолета и вертолета. Как уточнили в Минобороны, по главной площади страны впервые проедут кабриолеты Aurus.

Пешую колонну сформировали из 35 парадных расчетов. В строю офицеры, сержанты, солдаты воинских частей, а также курсанты военных училищ, суворовцы, кадеты и юнармейцы.

Впервые в параде участвуют батальон Московского университета МВД имени Кикотя, подразделение военнослужащих женщин Военной академии Воздушно-космической обороны имени маршала Жукова и парадный расчет кадетского корпуса СК имени Александра Невского.

Среди новичков и курсанты Рязанского десантного училища, а также расчеты 131-го парашютно-десантного полка и 2-й мотострелковой дивизии.

Колонну военной техники возглавит танк Т-34. За ним проследуют автомобили "Тигр-М", "Тигр-М" с боевыми модулями "Арбалет-ДМ" и самоходными противотанковыми ракетными комплексами "Корнет-Д1" и "Тайфун-К" 4х4.

В состав механизированной колонны включены БМП "Курганец-25", танки Т-14 "Армата" и машины поддержки танков БМПТ, танки Т-72БЗ, боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ.

Зрители генеральной репетиции и самого парада также увидят самоходные артиллерийские установки "Мста-С", самоходные пусковые установки ракетных комплексов оперативно-тактического класса "Искандер-М" и реактивные системы залпового огня "Смерч".

После них на Красной площади покажутся комплексы "Тор-М2" и "Бук-М2", а также "Панцири-М" и С-400. Следом по брусчатке проедут "Тайфун-У" и "Тайфун-К", а также автомобили "Тигр", "Патруль" и "Урал" Росгвардии.

