Программу ко Дню Победы подготовили 30 столичных парков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Масштабная культурно-развлекательная программа в честь Дня Победы охватит 30 столичных парков, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В большинстве парков пройдут концерты, где исполнят песни военных лет. Для детей организуют мастер-классы по изготовлению моделей военной техники из картона. В 22 парках заработают полевые кухни.

Одной из основных площадок празднования традиционно станет парк Победы на Поклонной горе. Программа начнется в 10:00 с прямой трансляции парада на Красной площади. Здесь также появится стена памяти, на которую можно поместить копии фотографий, фронтовых писем и других документов из семейных архивов, связанных с войной.

Выставки военной техники откроют в ландшафтном парке "Митино", "Сокольники", Бабушкинском парке.

В Парке Горького на Пушкинской набережной установят военную технику. У главного входа гостей встретит духовой оркестр. Для посетителей проведут мастер-классы по авиамоделированию, откроется тир с пневматическим оружием.

Танцплощадка 1940-х годов появится в "Эрмитаже". Профессиональные танцмейстеры помогут новичкам освоить краковяк, рио-риту, танго и вальс. Все желающие также могут посетить выставку советских автомобилей второй половины прошлого века.

Танцевальная программа ждет гостей парка "Кузьминки" на площадке перед главной сценой. Там также выступят духовой оркестр и музыканты. С 18:00 до 18:30 гости сада смогут стать свидетелями постановочного боя Красной армии и германских войск.

Показы легендарных кинофильмов пройдут в 21 парке. В парке "Северное Тушино" все желающие смогут посмотреть драму "Офицеры". В Таганском парке покажут картину "Небесный тихоход". В Воронцовском парке покажут "Балладу о солдате" и драму "В шесть часов вечера после войны".

В "Зарядье" выступит ансамбль Воздушно-космических сил России. Музыку 1940-х годов исполнит оркестр роты почетного караула Преображенского полка, а вокально-инструментальная группа Shoo Music Band споет песни о Дне Победы.

Ранее заведующая отделом массовых мероприятий музея Юлия Севостьянова и актриса Регина Мянник рассказали, как будет отмечаться День Победы в Центральном Музее Великой Отечественной войны.

