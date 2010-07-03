Более 2,5 тысячи кадетов будут участвовать в параде в парке Победы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Парад кадетов состоится 6 мая в столичном парке Победы, его участниками станут свыше 2,5 тысячи воспитанников кадетских корпусов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Гости из регионов Впервые к параду "Не прервется связь поколений" присоединятся гости из регионов. Это ребята из Ижевска, Перми, Ростова-на-Дону и Краснодара.

45 парадных расчетов пройдут торжественным маршем по брусчатке Поклонной горы с флагами России, Москвы, столичного кадетского движения и с копией Знамени Победы. Вместе с профессиональными спортсменами кадеты выполнят акробатические трюки на лошадях. Участники парада выступят с вокальными и хореографическими номерами.

К мероприятию они готовились несколько месяцев. Сначала тренировались на плацу своих школ, а с марта оттачивали шаг на совместных репетициях. Занятия проходили два раза в неделю в любую погоду.

Сергей Собянин отметил, что на День Победы москвичей и гостей города ожидает обширная праздничная программа. По его словам, для горожан подготовили исторические реконструкции, кинопоказы под открытом небом, фейерверки. Одним из главных событий праздника станет шествие "Бессмертного полка", напомнил мэр.

А на Поклонной горе прогремит самый грандиозный и зрелищный в Москве салют. Начнется он в 22:00 и продлится около 10 минут. Небо над столицей в этот день раскрасят залпы салютов и фейерверков, запущенных с 34 городских площадок.