Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Владимир Путин принял участие в акции "Бессмертный полк" в столице. Президент прошел в колонне, держа в руках портрет отца-фронтовика. Как и в прошлом году, рядом с президентом РФ в колонне "Бессмертного полка" идет известный российский актер, народный артист СССР Василий Лановой.

Путин принимает участие в акции "Бессмертный полк" уже пятый год подряд.

Акция стартовала в 15:00. Участники шествия следуют маршем от метро "Динамо" до Красной площади.

Помощь в пути участникам оказывают добровольцы. Колонну шествия разделили на 26 секторов, в каждом из них работают волонтеры, обеспечивающие раздачу воды. Они также информируют людей о том, где находятся санитарные кабины.

Утром 9 мая на Красной площади прошел парад, который стал главным торжественным мероприятием празднования 74-й годовщины Великой Победы.