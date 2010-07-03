Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка"

Владимир Путин принял участие в акции "Бессмертный полк" в столице. Президент прошел в колонне, держа в руках портрет отца-фронтовика. Как и в прошлом году, рядом с президентом РФ в колонне "Бессмертного полка" идет известный российский актер, народный артист СССР Василий Лановой.
Путин принимает участие в акции "Бессмертный полк" уже пятый год подряд.
Акция стартовала в 15:00. Участники шествия следуют маршем от метро "Динамо" до Красной площади.
Помощь в пути участникам оказывают добровольцы. Колонну шествия разделили на 26 секторов, в каждом из них работают волонтеры, обеспечивающие раздачу воды. Они также информируют людей о том, где находятся санитарные кабины.
Утром 9 мая на Красной площади прошел парад, который стал главным торжественным мероприятием празднования 74-й годовщины Великой Победы.
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