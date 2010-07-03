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16:44

Путин оценил организацию парада и шествия "Бессмертного полка"

власть 9 Мая

16:44

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Парад Победы в столице прошел "замечательно и без сбоев", сообщил Владимир Путин в интервью Первому каналу после шествия "Бессмертного полка"

Президент положительно оценил акцию, в которой принял участие. "Я думаю, что это очень хорошая традиция. Она отражает характер русского человека и представителей всех национальностей, которые живут в России", – сказал он.

Владимир Путин также поддержал отмену в связи с погодными условиями пролета военной авиации во время парада в Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

"Парад замечательный, слава Богу, без всяких сбоев, как и положено в нашей армии за последние годы. Жалко только, что погода не позволила пролететь авиации", - сказал он.

Путин также отметил, что не удивлен тем, что акцию поддерживают многие страны. "Несмотря на сложные межгосударственные отношения, скажем, с Великобританией, ветераны всегда остаются в контакте друг с другом. Они понимают, что такое общая победа над общей угрозой", – считает глава государства.

Путин резюмировал, что шествия и парады в РФ организуют не для того, чтобы "побряцать оружием и кого-то попугать", это делают в честь победителей: "Чтобы ничего подобного больше не повторилось".

Ранее сообщалось, что Путин принял участие в акции "Бессмертный полк". Президент прошел в колонне, держа в руках портрет отца-фронтовика. Как и в прошлом году, рядом с президентом РФ в колонне "Бессмертного полка" идет известный российский актер, народный артист СССР Василий Лановой.

Выступая на параде в честь Дня Победы на Красной площади, он сказал, что защита настоящих героев Великой Отечественной войны является священным долгом в условиях, когда в ряде стран мира "бесстыдно врут своим детям" о войне. Президент отметил, что память о ВОВ является совестью и ответственностью россиян.

Как столица празднует День Победы – в трансляции Москва 24.

Где были собраны вражеские знамена и штандарты, которые бросили на помост у Мавзолея

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