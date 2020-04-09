Решений о переносе парада 9 Мая до сих пор не принималось – Песков

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Решение о переносе парада 9 Мая на Красной площади из-за ситуации с коронавирусом в Кремле пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, до сих пор никаких решений о переносе не принималось. Если они будут приниматься, мы проинформируем, естественно, всех об этом", – цитирует РИА Новости слова Пескова.

Ранее Песков сообщил, что участие ветеранов в мероприятиях по празднованию 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне в Кремле не считают целесообразным.

Он отмечал, что в настоящий момент изучаются разные сценарии развития событий. По его словам, формат празднования будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации.

В Минобороны также сообщили, что никаких решений об изменении даты и формата парада в честь Дня Победы в Москве на Красной площади в настоящий момент не принято.

Как заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, подготовка к параду проходит в соответствии с планом. По его словам, 1 апреля провели очередную парадную тренировку. Со всеми участниками парада проводятся "беспрецедентные меры профилактики" во избежание заболеваний личного состава.

Известно, что в параде примут участие 15 тысяч военнослужащих, 225 единиц вооружения и военной техники и 150 воздушных судов. Мимо трибун проедут и легендарные танки Т-34 и Су-100.

