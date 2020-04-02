В Минобороны не подтвердили информацию о переносе парада Победы в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Никаких решений об изменении даты и формата парада Победы в Москве на Красной площади в настоящий момент не принято, заявили в Министерстве обороны РФ. Уже 1 апреля провели очередную парадную тренировку, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Как заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, подготовка к параду проходит в соответствии с планом. По его словам, со всеми участниками парада проводятся "беспрецедентные меры профилактики" во избежание заболеваний личного состава.

Так, у участников три раза в день измеряют температуру, отметил представитель ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Федеральной службе безопасности РФ обеспечить максимальную безопасность граждан во время празднования 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Известно, что в параде примут участие 15 тысяч военнослужащих, 225 единиц вооружения и военной техники и 150 воздушных судов. Мимо трибун проедут и легендарные танки Т-34 и Су-100.

Ранее говорилось, что четыре пары близнецов-военнослужащих прибудут на парад Победы в Москве.