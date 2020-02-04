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12:15

На параде 9 Мая впервые представят новейшие образцы военной техники

город транспорт

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В военном параде, который пройдет на Красной площади 9 мая 2020 года, будет задействовано более 20 образцов современной боевой техники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу.

В этот день горожане увидят зенитные ракетные системы и комплексы войсковой ПВО, береговые ракетные комплексы, автомобили дистанционного минирования, танки и боевые машины пехоты.

Шойгу отметил, что в параде будут задействованы 15 тысяч военнослужащих, 225 единиц вооружения и военной техники и 150 воздушных судов. Мимо трибун проедут и легендарные танки Т-34 и Су-100.

В конце января в первой танковой армии Западного военного округа началась подготовка техники времен ВОВ к парадам. В конце марта на подмосковном полигоне "Алабино" начнутся репетиции столичного парада.

В конце апреля технику перебазируют для репетиций в Москву. В параде Победы на Красной площади в этом году ожидается участие иностранных воинских контингентов.

В июле прошлого года Владимир Путин подписал указ о проведении Года памяти и славы в России в 2020 году. В документе указано, что проведение Года памяти и славы было организовано ради сохранения исторической памяти и ознаменования 75-летия Победы 1941–1945 годов.

Организатором мероприятия в России назначен организационный комитет "Победы". Координировать проведение Года памяти и славы будет руководитель администрации Кремля Антон Вайно.

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