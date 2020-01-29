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Общество

17:35

Военные начали готовить танки Т-34 к параду 9 Мая

общество праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В первой танковой армии Западного военного округа началась подготовка техники времен Великой Отечественной войны к парадам, которые пройдут 9 мая в Москве и Нижнем Новгороде, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЗВО.

Там уточнили, что по главным площадям двух городов пройдут механизированные колонны, в составе которых, кроме действующих образцов вооружения и военной техники, будут представлены поставленные на ход образцы боевых машин времен ВОВ.

В конце марта на подмосковном полигоне "Алабино" начнутся репетиции столичного парада. В конце апреля технику перебазируют для репетиций в Москву. В параде Победы на Красной площади в этом году ожидается участие иностранных воинских контингентов.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил готовность приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в ВОВ. Дональд Трамп рассматривает возможность визита в Москву.

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