Россия пригласила лидера КНДР на празднование 75-летия Победы

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приглашен на празднование 75-летия Победы в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД Игоря Моргулова.

"Ким Чен Ын приглашен на празднование 9 мая, мы ожидаем ответа", – сказал Моргулов.

Ранее посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора заявлял, что власти КНДР изучают приглашение Москвы.

В июне стало известно, что на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне может приехать Дональд Трамп. Пригласил его Владимир Путин во время их встречи на полях саммита "G20" в Осаке.

По словам американского лидера, Путин "пригласил его в Россию на поражение нацистов". Трамп пообещал "серьезно рассмотреть это".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что реакция американского лидера на приглашение была позитивной. Он уточнил, что пока официальное приглашение не отправляли, но сделают это в ближайшее время.

