Творческие делегации 75 стран исполнят в Москве военные песни к 75-летию Победы

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Творческие делегации из 75 стран будут исполнять военные песни на одной из центральных концертных площадок столицы во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя общественного движения "Бессмертный полк" Василия Ланового.

По его словам, на 9 мая планируется собрать делегации из 75 стран и объединить их на сцене центральной концертной площадки в Москве. "Мы хотели бы вместе с потомками участников антигитлеровской коалиции и антифашистского движения спеть наши любимые военные песни", – отметил Лановой.

Он добавил, что представители общественного движения должны бороться за сохранение исторической памяти народа и выступать против попыток фальсификации истории.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль направит Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он также уточнил, что свое участие в торжественных мероприятиях уже подтвердили 17 зарубежных лидеров.

В июне стало известно, что торжества по случаю 75-летия Победы может посетить Дональд Трамп. Пригласил его Владимир Путин во время их встречи на полях саммита "G20" в Осаке. По словам американского лидера, Путин "пригласил его в Россию на поражение нацистов". Трамп пообещал "серьезно рассмотреть это".

