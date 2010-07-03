Более 16 млн человек приняли участие в праздничных мероприятиях в Москве с 1 по 12 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С 1 по 12 мая городские мероприятия посетили 16,1 миллиона человек. Об итогах их проведения рассказал на заседании президиума правительства Москвы руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

По его словам, в дни майских праздников на 51 городской площадке представили 57 спектаклей, 109 концертных программ и 19 выставок. В столице состоялось 38 акций памяти. В частности, ключевое общественное мероприятие Дня Победы – шествие "Бессмертного полка" − продолжалось более четырех часов. Колонна горожан с портретами фронтовиков растянулась почти на 4,5 километра.

Кроме того, в рамках Московского пасхального фестиваля на Поклонной горе прошел традиционный концерт симфонического оркестра Мариинского театра во главе с Валерием Гергиевым. Там же состоялся концерт Академического оркестра русских народных инструментов имени Некрасова и солистов "Москонцерта", выступил Кубанский казачий хор.

На площади Белорусского вокзала 9 мая организовали концерт "Песни Победы". Его трансляцию посмотрели в интернете более двух миллионов пользователей.

На 16 площадках в округах выступили в общей сложности 4,6 тысячи артистов. Праздничная программа длилась 244 часа. А грандиозной кульминацией майских праздников стал салют, прогремевший вечером 9 мая на 34 площадках столицы. Было дано десять тысяч залпов с использованием 80 тысяч пиротехнических зарядов. Они украсили небо над Москвой куполами фейерверков на высоте 100−350 метров.