Более 500 тысяч человек участвуют в акции "Бессмертный полк" в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

В акции "Бессмертный полк" в Москве принимают участие более 500 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Люди прошли по Красной площади с портретами героев Великой Отечественной войны, чтобы почтить их память. Протяженность колонны составляет чуть менее 4,5 километра.

Акция "Бессмертный полк" стартовала в 15:00. Горожане следуют маршем от метро "Динамо" до Красной площади. Помощь в пути участникам оказывают добровольцы.

Колонну шествия разделили на 26 секторов, в каждом из них работают волонтеры, обеспечивающие раздачу воды. Они также информируют людей о том, где находятся санитарные кабины. По маршруту следования колонны работает 58 полевых кухонь.

К акции также присоединились Владимир Путин и Сергей Собянин.