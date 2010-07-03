В честь Дня Победы в Москве проведут почти 500 мероприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 500 мероприятий проведут в городских учреждениях культуры в честь Дня Победы с 6 по 10 мая. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В библиотеках и культурных центрах Москвы пройдут выставки, концерты, мастер-классы и лекции, посвященные празднованию 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне", – сказано в сообщении.

Также жители и гости Москвы смогут посмотреть советские фильмы о войне, посетить мотовернисаж, прочитать стихи об этом периоде истории, послушать лекции о творчестве поэтов, в чьем творчестве эта тема нашла отражение.



На Поклонной горе состоится самый зрелищный салют на 9 Мая

7 мая из-за генеральной репетиции парада в честь Дня Победы в Москве ограничили движение транспорта на пути следования военной техники. С 05:30 до 08:00 транспорт не сможет проехать по некоторым улицам.

9 Мая небо над Москвой украсят около 10 тысяч залпов праздничного фейерверка. Это будет 10-минутный салют организуют в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.