День Победы завершился праздничным салютом

Праздничный салют в честь Дня Победы завершился в столице
Праздничный салют в честь Дня Победы завершился в столице. Пиротехнику запускали с 34 точек по всему городу, всего прозвучало более 10 тысяч залпов.
Салют начался в 22:00. Пиротехнические представления длились около 10 минут. Вечернее небо украсили шары и цветы из разноцветных фейерверков. Главными площадками стали Поклонная гора и Воробьевы горы. Там из 72 салютных установок и 18 артиллерийских орудий произвели 30 залпов по сценарию, разработанному с помощью специальной автоматизированной системы.
Всего 9 мая в небо над столицей выпустили более 50 видов фейерверочных изделий.
Главным торжественным мероприятием празднования 74-й годовщины Великой Победы стал парад на Красной площади. Он начался в 10:00. В 13:00 стартовали праздничные мероприятия.
Центральным общественным событием было шествие "Бессмертного полка" по Красной площади, в котором прошли сотни тысяч москвичей с портретами своих родных и близких – участников Великой Отечественной войны.
С 19:00 по 22:00 на площади Белорусского вокзала можно было посетить концерт "Песни Победы". В это же время в парке "Зарядье" совместно с телеканалом Москва 24 состоялся большой праздничный концерт.
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