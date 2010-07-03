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Праздничный концерт "Песни Победы" начался на Белорусском вокзале, сообщил журналистам глава департамента культуры Александр Кибовский.

По его словам, этот концерт – московский этап правительства Москвы, который проходит по всем мировым столицам с участием "Хора Турецкого" и арт-группы Soprano. Они исполняют песни военных лет.

"Уже позади Рим, Париж, Торонто, Нью-Йорк, Вашингтон, где наш полпред лично принял участие в концерте, Будапешт, Варшава. Сегодня Москва. А впереди у нас Прага, Вена, Берлин 12 мая, где мы ожидаем снова 15 тысяч гостей, Пекин, Циндао и Минск", – цитирует его Агентство "Москва".

Кибовский напомнил, что проект стартовал три года назад, и с каждым годом только набирает обороты. По его словам, хор под руководством Михаила Турецкого, его солисты и солистки покорили сердца людей во всех уголках планеты.

"Когда у стен Капитолия поют "Катюшу" – это берет за душу. Язык искусства универсален. Это не бряцанье оружием и не угрозы со сцены. Это песни о том, как поколение, пережившее войну, создало произведения, в которых главным посылом является "Не дай бог, чтобы такое повторилось", – заявил он.

Кибовский подчеркнул, что военные песни несут в себе мирный посыл.

В День Победы в столице запланировано большое количество мероприятий различного формата, а завершится празднование красочным салютом. Световое представление можно будет посмотреть на 34 городских площадках. В основном они расположены в столичных парках, на площадях, а также на берегах водоемов.