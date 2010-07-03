Музей Победы принял более 100 тысяч посетителей 9 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Музей Победы на Поклонной горе 9 мая посетили более ста тысяч человек. Это данные к 18:00, передает Агентство "Москва".

Вход в музей и на открытые площадки в День Победы был бесплатным. Праздничная программа началась в 11:00. Отмечается, что с самого утра в музей выстроилась огромная очередь, а ливень, который обрушился на Москву вечером, лишь увеличил поток посетителей,

В музее подготовили насыщенную праздничную программу. На экспозиции "Подвиг Армии" представлены более 400 раритетов времен Великой Отечественной войны, а также личные вещи легендарных военачальников.

В Зале Полководцев прошел гала-концерт, также в музее в рамках Дней военно-патриотического кино продемонстрировали военные фильмы.

В Музее Победы на Поклонной горе, кроме военных экспонатов, с недавнего времени появились уникальные мультимедийные инсталляции. Это совместный проект Музея, киностудии имени Горького и ее филиала – "Научно-исследовательского кинофотоинститута".

Посетители выставки могут увидеть четыре интерактивных экспоната, которые понравятся не только взрослым, но и детям: "Оружие Победы", наградная система Великой Отечественной войны, "Карты сражений" и "В Ставке Верховного Главнокомандующего".