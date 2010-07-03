Огромная очередь образовалась на входе в Музей Победы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько сотен человек стоят в очереди, чтобы попасть в Музей победы на Поклонной горе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея.

"С каждым часом количество желающих увидеть экспозиции и выставки музея растет. Сегодня вход в главное здание музея и на открытые площадки боевой техники бесплатный для посетителей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в музее подготовили насыщенную праздничную программу. На экспозиции "Подвиг Армии" представлены более 400 раритетов времен Великой Отечественной войны, а также личные вещи легендарных военачальников.

Ранее сообщалось, что Музей Победы на Поклонной горе все желающие смогут посетить бесплатно 9 мая. Для этого нужно взять билет в кассе. Посетители увидят экспозицию, в которой представлены более 300 экспонатов. В праздничный день музей будет работать с 10:00 до 20:30.