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07:31

Вход в Музей Победы будет бесплатным 9 мая

общество праздники

07:31

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Музей Победы на Поклонной горе все желающие смогут посетить бесплатно 9 мая. Для этого нужно взять билет в кассе, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Посетители увидят экспозицию, в которой более 300 экспонатов.

"Это вещи солдат, фронтовые письма, элементы снаряжения, стрелковое оружие и другие предметы, связанные с Великой Отечественной войной. В музее посетители смогут узнать больше об этом трагическом периоде в истории нашей страны", – говорится в сообщении пресс-службы музея.

В праздничный день музей будет работать с 10:00 до 20:30.

9 мая в рамках проекта "Война: день за днем" откроется новая выставка, посвященная одной из самых значимых медалей времен ВОВ. Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" получили более 14 миллионов солдат и офицеров. Посетители увидят личные вещи красноармейцев, которые получили эту медаль, и сами медали.

Кроме того, в День Победы в кинотеатре "Поклонка" бесплатно покажут военные фильмы.

В этом году 9 Мая на Красную площадь выйдут 35 парадных пеших расчетов. Среди них будут сержанты, офицеры, курсанты военных вузов, а также суворовцы и нахимовцы. Мимо кремлевских стен проедет более 100 единиц военной техники. Из новинок зрители увидят чеченские багги Чаборз М-3. В небо поднимутся 74 самолета и вертолета.

Ранее сообщалось, что "Аэроэкспресс" предоставит ветеранам бесплатный проезд в бизнес-классе с 5 по 10 мая. Оформить билеты можно в кассах "Аэроэкспресса" вне очереди, предъявив документы, подтверждающие льготный статус. В рамках акции сотрудники компании также вручат ветеранам памятные подарки.

общество праздники

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