Москвичей пригласили на концерт "Песни Победы"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Москвичей и гостей города пригласили на праздничный концерт "Песни Победы", который пройдет на площадке возле Белорусского вокзала.

"С 15:00 началось шествие "Бессмертного полка", которое растянется на многие километры, а вечером на Белорусском вокзале всех приглашаем прийти в 20:00 на концерт "Песни Победы". Это московский этап правительства Москвы, который проходит по всем мировым столицам, где исполняют "Хор Турецкого" и арт-группа Soprano песни военных лет", – заявил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, передает Агентство "Москва".

Он отметил, что во всех столичных районах проходят множество праздничных мероприятий.

"У нас сегодня много концертов, которые созвучны Году театра. И мы напоминаем сегодня в своих выступлениях и выставках о том, какой вклад внесла театральная общественность в годы войны", – отметил Кибовский.

9 мая на Тверской площади пройдет девять праздничных концертов, а на Новом Арбате – четыре. Гостей также ждут спектакли о событиях Великой Отечественной войны.

В День Победы в столице запланировано большое количество мероприятий различного формата, а завершится празднование красочным салютом. Световое представление можно будет посмотреть на 34 городских площадках. В основном они расположены в столичных парках, на площадях, а также на берегах водоемов.

Как столица празднует День Победы – в трансляции Москвы 24.