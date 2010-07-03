Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:48

Москвичей пригласили на концерт "Песни Победы"

город праздники

15:48

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Москвичей и гостей города пригласили на праздничный концерт "Песни Победы", который пройдет на площадке возле Белорусского вокзала.

"С 15:00 началось шествие "Бессмертного полка", которое растянется на многие километры, а вечером на Белорусском вокзале всех приглашаем прийти в 20:00 на концерт "Песни Победы". Это московский этап правительства Москвы, который проходит по всем мировым столицам, где исполняют "Хор Турецкого" и арт-группа Soprano песни военных лет", – заявил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, передает Агентство "Москва".

Он отметил, что во всех столичных районах проходят множество праздничных мероприятий.

"У нас сегодня много концертов, которые созвучны Году театра. И мы напоминаем сегодня в своих выступлениях и выставках о том, какой вклад внесла театральная общественность в годы войны", – отметил Кибовский.

9 мая на Тверской площади пройдет девять праздничных концертов, а на Новом Арбате – четыре. Гостей также ждут спектакли о событиях Великой Отечественной войны.

В День Победы в столице запланировано большое количество мероприятий различного формата, а завершится празднование красочным салютом. Световое представление можно будет посмотреть на 34 городских площадках. В основном они расположены в столичных парках, на площадях, а также на берегах водоемов.

Как столица празднует День Победы – в трансляции Москвы 24.

Читайте также

город праздники

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика