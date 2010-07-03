Участники "Московской весны A Cappella" из разных стран споют "Катюшу"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

День Победы начали праздновать на площадках фестиваля "Московская весна A Cappella". Одним из самых ярких моментов станет исполнение песни "Катюша", сообщает пресс-служба фестиваля.

Русскую песню споют десятки участников конкурса, в том числе иностранцы, которые специально в честь праздника выучили слова на русском языке.

"Катюша" прозвучит на центральных и окружных площадках фестиваля несколько десятков раз. 8 мая ее можно послушать в исполнении известнейшего турецкого коллектива A Capella Boğaziçi, португальской группы The Spell, победителей многих конкурсов вокального мастерства, участников пуэрториканского коллектива Nota и филиппинской акапелла-команды Pinopela.

Также песню исполнят участники из России, например, акапелла-бэнд "Раzные" из Волгограда и студенческий хор Крымского инженерно-педагогического университета КИПУ.

Ранее сообщалось, что участники фестиваля "Московская весна А Cappella" исполнят сотни песен о войне ко Дню Победы. Вместе с ними выступят ансамбли и музыкальные группы.

9 мая на Тверской площади пройдет девять праздничных концертов, а на Новом Арбате – четыре. Гостей также ждут спектакли о событиях Великой Отечественной войны. 8 мая в парке "Зарядье" состоится большой симфонический концерт по пьесе немецкого драматурга Хайнера Мюллера, посвященной победе советских войск под Москвой зимой 1942 года.

В среду и четверг на площадках фестиваля детей научат готовить блюда полевой кухни, создавать праздничные открытки и сувениры. Эти подарки дети смогут вручить ветеранам или своим близким. На тематических мастер-классах детей научат оформлять сувенирные тарелки, собирать игрушечных солдатиков, декорировать пилотки, расписывать деревянные самолетики и собирать букеты.

Фестиваль стартовал 1 мая и продлится до 12 числа. В программе выступления более 50 коллективов. Мероприятие представляет собой международный конкурс исполнителей в жанре a cappella. В этом году участвуют 195 участников из разных стран.

