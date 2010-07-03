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11:25

Свыше 60 концертов пройдут в рамках фестиваля "Московская весна a cappella" в "Зарядье"

город праздники фестивали

11:25

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 60 бесплатных концертов пройдут в рамках фестиваля "Московская весна a cappella" в парке "Зарядье". Об этом сообщает Агентство "Москва" оргкомитет фестиваля.

"В течение конкурсных дней перед гостями будут выступать участники – вокальные коллективы из разных стран, а по вечерам здесь будут петь знаменитые исполнители, члены жюри "Московской весны", – говорится в сообщении.

Послушать выступления конкурсантов можно с 11:00–12:00, в зависимости от дня недели. Каждый час на площадку перед гостями предстает новый коллектив со своим творчеством, а концерты с участием знаменитостей можно послушать в 20:30.

Так, 3 мая выступит группа "Кватро", 4 мая для гостей фестиваля выступит Юлия Волкова, 5 мая гостей будет радовать Влад Соколовский, 6 мая на сцену выйдет Стас Пьеха, 7 мая состоится концерт певицы Варвары, а 10 мая пройдет шоу Егора Крида.

Фестиваль "Московская весна a cappella" представляет собой международный конкурс исполнителей в жанре a cappella. В этом году участвуют 195 человек из разных стран. Почти две недели они будут выступать на столичных площадках (их больше 100, главные – в центре ). "Московская весна A Cappella" проходит с 1 по 12 мая бесплатно.

Второй день фестиваля "Московская весна A Cappella" стартовал в столице

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