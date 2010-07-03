Свыше 60 концертов пройдут в рамках фестиваля "Московская весна a cappella" в "Зарядье"

Свыше 60 бесплатных концертов пройдут в рамках фестиваля "Московская весна a cappella" в парке "Зарядье". Об этом сообщает Агентство "Москва" оргкомитет фестиваля.
"В течение конкурсных дней перед гостями будут выступать участники – вокальные коллективы из разных стран, а по вечерам здесь будут петь знаменитые исполнители, члены жюри "Московской весны", – говорится в сообщении.
Послушать выступления конкурсантов можно с 11:00–12:00, в зависимости от дня недели. Каждый час на площадку перед гостями предстает новый коллектив со своим творчеством, а концерты с участием знаменитостей можно послушать в 20:30.
Так, 3 мая выступит группа "Кватро", 4 мая для гостей фестиваля выступит Юлия Волкова, 5 мая гостей будет радовать Влад Соколовский, 6 мая на сцену выйдет Стас Пьеха, 7 мая состоится концерт певицы Варвары, а 10 мая пройдет шоу Егора Крида.
Фестиваль "Московская весна a cappella" представляет собой международный конкурс исполнителей в жанре a cappella. В этом году участвуют 195 человек из разных стран. Почти две недели они будут выступать на столичных площадках (их больше 100, главные – в центре ). "Московская весна A Cappella" проходит с 1 по 12 мая бесплатно.
Второй день фестиваля "Московская весна A Cappella" стартовал в столице
Читайте также
Более 50 коллективов выступят на фестивале "Московская весна A Cappella"
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.