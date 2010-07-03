"Одноклассники" проводят музыкальный квест в рамках "Московской весны A Cappella"

В рамках фестиваля "Московская весна A Cappella" в соцсети "Одноклассники" пройдет музыкальный квест "Угадаешь, что поют звезды?". Игру представил оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Известные исполнители, артисты, теле- и радиоведущие и профессиональные акапельные коллективы-участники фестиваля напоют для игроков 30 мировых хитов. Участвовать будут Наташа Королева, Эвелина Бледанс, DJ Грув, иллюзионисты братья Сафроновы, группы "НА-НА", Live Voices, PlusFive, Rain Drops, Иван Чуйков, Маргарита Позоян, Нонна Гришаева, Роман Архипов, Вера Шпак и другие исполнители напоют для игроков 30 мировых хитов.
Задача участников – определить, какую песню поет звезда и выбрать один из четырех вариантов. Чтобы пройти квест целиком, нужно угадать 10 мелодий.
Фестиваль представляет собой международный конкурс исполнителей в жанре a cappella. В этом году участвуют 195 человек из разных стран. Почти две недели они будут выступать на столичных площадках (их больше 100, главные – в центре ). "Московская весна A Cappella" проходит с 1 по 12 мая бесплатно.
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