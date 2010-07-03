"Московская весна a cappella" отключила веселую музыку после ЧП в Шереметьеве

После ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100 было решено отключить веселую музыку на площадках фестиваля "Московская весна a cappella". Об этом сообщили организаторы фестиваля.
Как уточнили в оргкомитете Агентству "Москва", хотя музыку отключили, сами выступления a cappella не отменены. При этом гостей фестиваля предупредили, что в связи со случившимся в программе могут произойти изменения. "На площадках фестиваля не работают карусели, не звучит веселая музыка и приостановлена часть мероприятий", – сказано в сообщении организаторов.
Вечером 5 мая Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся в Мурманск, вернулся в Шереметьево, совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Согласно последним данным, погиб 41 человек. Девять пострадавших были госпитализированы, уточнили в Минздраве.
После авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". СК назвал основные версии ЧП в Шереметьеве. Среди них – недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и техперсонала, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.
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