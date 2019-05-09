Как отпраздновать День Победы в Москве

Москва отпразднует 9 Мая с традиционным размахом. Больше 200 мастер-классов, 50-ти театральных программ, конкурсы и викторины, фотозоны, концерты – мероприятия пройдут на десятках площадок, в том числе и в 30 парках.

Фото: Агентство Москва/Зыков Кирилл

В "Зарядье" праздничная программа начнется в 13:00 и продлится до вечернего салюта – 22:00. В парке пройдут мастер-классы и большой праздничный концерт (имейте в виду, что 9 мая "Зарядье" будет работать в специальном режиме из-за парада Победы на Красной площади – его территорию полностью оградят, а вход для посетителей организуют со стороны Китайгородского проезда).

На площади перед храмом Христа Спасителя с 10:00 до 22:00 будет идти концерт с участием звезд оперной сцены, эстрадных исполнителей и симфонического оркестра.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Поклонной горе гости смогут увидеть на больших экранах трансляцию парада на Красной площади и выставку ретроавтомобилей военных времен на Аллее Связистов. С 12:00 до 12:40 на входной площади выступит сводный кадетский оркестр, а в 13:00 начнется концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. С 18:00 до 19:00 на площади парка пройдет конное шоу "Традиции России" – всадники покажут трюки с элементами боя и выездки, а также проведут парад с выносом флагов городов-героев.

В 18:50 начнется концерт с участием звезд российской эстрады. А на фасаде Музея Победы покажут световые фильмы о Великой Отечественной войне. Время сеансов – с 22:15 до 00:00.

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На нескольких бульварах – Арбате, Чистопрудном и Тверском – можно будет увидеть тематические фотовыставки под открытым небом. Москвичам представят архивные фотографии военных лет, бытовые зарисовки и репортажные съемки.

В столичных парках весь день будут звучать песни военных лет, пройдут концерты, тематические выставки, балы и уроки танцев, и, конечно, будут работать полевые кухни. В 10:00 на Пушкинской набережной Парка Горького откроется палаточный городок и выставка техники военных лет. Гостям предложат пострелять в тире и поучиться азам авиамоделирования. В Бабушкинском парке установят симулятор кабины истребителя, где любой сможет попробовать себя в роли военного летчика. В "Сокольниках" празднование начнется в 11:00 с шествия ветеранов от главного входа до Фонтанной площади, сопровождать колонну будет военный оркестр. На площадке перед главной сценой парка "Кузьминки" гостей будет ждать танцевальная программа: профессиональные танцоры исполнят вальс и пригласят всех желающих присоединиться.

Фото: Москва 24/Евгения Смолянска

А на площади возле Белорусского вокзала вечером, с 19:00 до 22:00, тоже пройдет концерт – "Песни Победы".

Кстати, военные музеи 9 мая будут открыты для свободного посещения – и Государственный музей обороны Москвы, и музей Зеленограда, и музей-панорама "Бородинская битва", и Московский государственный выставочный зал "Новый Манеж" (выставка "1942. В штабах Победы") и другие.

В 18:55 память погибших во время Великой Отечественной войны почтут минутой молчания. А завершится день салютом – его можно будет увидеть на 34 городских площадках.