Фестиваль "Московская весна А Cappella" подготовил программу ко Дню Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники фестиваля "Московская весна А Cappella" исполнят сотни песен о войне ко Дню Победы. Вместе с ними выступят ансамбли и музыкальные группы, сообщает оргкомитет фестиваля.

9 мая на Тверской площади пройдет девять праздничных концертов, а на Новом Арбате – четыре.

Гостей также ждут спектакли о событиях Великой Отечественной войны. Например, театр "Пополо" покажет свои постановки "7 писем до победы" и "Записки с фронта". А театр "Чердак" представит спектакли "От заката до рассвета" и "Безымянный солдат".



"Мосгорсправка": "Московская весна А Cappella"

В тот же день для москвичей и туристов споют артисты из других стран. На Рождественке выступят американцы, на Арбате – сингапурцы, а в "Музеоне" – индийцы и филиппинцы.

Любителям хорального пения стоит заглянуть на Баррикадную улицу. Там выступят академический хор "Модерато", хор московского медицинского университета и другие.

В Новопушкинском сквере посетителей фестиваля развлекут участники группы "Разноцветье" и вокального проекта "Маэстро". Тем временем на ВДНХ представление дадут ансамбль "Сибирская женская акапелла" и казахстанская группа A’cappella Apriori.

Кроме того, 8 мая в парке "Зарядье" состоится большой симфонический концерт по пьесе немецкого драматурга Хайнера Мюллера, посвященной победе советских войск под Москвой зимой 1942 года.

В среду и четверг на площадках фестиваля детей научат готовить блюда полевой кухни, создавать праздничные открытки и сувениры. Эти подарки дети смогут вручить ветеранам или своим близким.

На тематических мастер-классах детей также научат оформлять сувенирные тарелки, собирать игрушечных солдатиков, декорировать пилотки, расписывать деревянные самолетики и собирать букеты.

Фестиваль стартовал 1 мая и продлится до 12 числа. В программе выступления более 50 коллективов. Мероприятие представляет собой международный конкурс исполнителей в жанре a cappella. В этом году участвуют 195 человек из разных стран.

