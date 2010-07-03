В павильоне МЦД 9 мая можно будет узнать о родственниках-фронтовиках

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Павильон Московских центральных диаметров (МЦД) 9 мая присоединится к всероссийской акции "Память народа", сообщает Агентство "Москва".

Его посетители смогут узнать о своих родственниках-фронтовиках с помощью сервиса "Память народа". У экрана будут дежурить консультанты, которые объяснят, как правильно пользоваться электронным поисковиком.

Поиск проводится с помощью новых интерактивных инструментов, а также на базе банков данных "Мемориал" и "Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов". Основная цель акции – помочь всем желающим получить полную информацию об участниках ВОВ.

В 15:00 экскурсовод Андрей Антосякв прочтет лекцию о станциях Московского метрополитена военного времени. Все мероприятия в павильоне бесплатные.

Портал "Узнай Москву" подготовил пользователям подарок к 9 Мая. Горожане побывают в 9 местах, связанных с событиями Великой Отечественной войны, прогулка будет включать остановки у знаковых зданий и монументов и займет чуть больше часа.

Прогулка начинается на Белорусском вокзале, поскольку именно отсюда на фронт отправлялись эшелоны с солдатами и здесь 26 июня 1941 года впервые прозвучала легендарная песня "Священная война" и сюда под марш Василия Агапкина "Прощание славянки" в конце войны возвращались победители.