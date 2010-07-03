На портале "Узнай Москву" появился маршрут к 9 Мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Портал "Узнай Москву" подготовил пользователям подарок к 9 Мая. Горожане побывают в 9 местах, связанных с событиями Великой Отечественной войны, прогулка будет включать остановки у знаковых зданий и монументов и займет чуть больше часа. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

"Портал "Узнай Москву" продолжает открывать для горожан и туристов интересные места столицы. На этот раз мы предлагаем пользователям пройти дорогой жизни. Протяженность маршрута составляет 5,4 километра. Во время прогулки москвичи и гости столицы смогут посетить Белорусский вокзал, Тверскую улицу, Александровский сад, Красную площадь и другие знаковые места, связанные с Победой", – передает портал сообщение департамента информационных технологий Москвы.

Прогулка начинается на Белорусском вокзале, поскольку именно отсюда на фронт отправлялись эшелоны с солдатами, здесь 26 июня 1941 года впервые прозвучала легендарная песня "Священная война" и сюда под марш Василия Агапкина "Прощание славянки" в конце войны возвращались победители.

У метро "Белорусская" (радиальная) располагался центральный командный пункт. Далее гражданам предложат пройти в сторону 1-й Тверской-Ямской улицы, к подворью Валаамского Спасо-Преображенского монастыря (дом 52, строение 1/2), который в годы войны был переоборудован в госпиталь для раненых.

На Тверской улице экскурсантам стоит обратить внимание на дом № 11. Рядом находится здание Центрального телеграфа (дом № 7), где в 1930-х размещались дикторские кабины Всесоюзного радио, а 22 июня 1941 года диктор Юрий Левитан объявил о начале войны.

Рядом с Историческим музеем установлен памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Следующая остановка – Александровский сад. У Кремлевской стены находится Могила Неизвестного Солдата. Финальной точкой маршрута стала Красная площадь.