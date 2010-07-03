В МВД по Мордовии объяснили одинаковые портреты на акции "Бессмертный полк"

Фото: "ВКонтакте"/Омбусмен полиции

В МВД по Мордовии объяснили, почему региональный глава полиции Юрий Арсентьев и прокурор Александр Филимонов несли на акции "Бессмертный полк" 9 мая два одинаковых портрета.

"Это не путаница. Просто наш руководитель дал возможность нести портрет своего деда своим друзьям", – цитирует РИА Новости представителя пресс-службы МВД по Мордовии.

Согласно фотографиям, которые были опубликованы на сайте полиции, Арсентьев и Филимонов шли в колонне по Саранску с одинаковыми фотографиями ветерана Кудашкина.

"В колонне, по одной из главных улиц города до площади Победы, с фотографиями своих родственников-фронтовиков прошли руководство и сотрудники органов внутренних дел. По окончании акции были возложены цветы к памятнику воинам Мордовии, павшим в годы Великой Отечественной войны", – указано в сообщении.

В шествии "Бессмертного полка" в этом году приняли участие более 10 миллионов человек по всей России. В Москве в акции приняли участие более 700 тысяч человек.

История акции началась с Тюмени, где в 2007 году впервые прошел "Парад победителей". Пять лет спустя, в 2012 году, состоявшееся в Томске народное шествие получило название "Бессмертный полк", а в последующие годы акция распространилась по всей стране. С 2015 года она приобрела статус общероссийской акции-шествия. Несколько последних лет она стала проводится во многих странах мира.

