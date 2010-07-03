Кремль пригласит Зеленского на 75-летие Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Кремль направит Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает РИА Новости.

Ушаков также отметил, что свое участие в торжественных мероприятиях уже подтвердили 17 зарубежных лидеров, пишет ТАСС.

"У нас уже примерно 17 лидеров различных стран, именно лидеров, подтвердили официально свое участие в памятных мероприятиях в Москве 9 мая", – сказал представитель Кремля.

Помощник главы государства подчеркнул, что таким образом "ожидается, действительно, крупное международное событие, посвященное важной для нас и для всех остальных дате".

Ранее сообщалось, что в Параде Победы на Красной площади 9 мая примет участие почетная рота сербской президентской гвардии.

В июне стало известно, что на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне может приехать Дональд Трамп. Пригласил его Владимир Путин во время их встречи на полях саммита "G20" в Осаке.

По словам американского лидера, Путин "пригласил его в Россию на поражение нацистов". Трамп пообещал "серьезно рассмотреть это".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что реакция американского лидера на приглашение была позитивной. Он уточнил, что пока официальное приглашение не отправляли, но сделают это в ближайшее время.