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Москва 24

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03:15

Сербские гвардейцы примут участие в параде в честь 75-летия Победы на Красной площади

политика общество праздники 9 Мая

03:15

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Почетная рота сербской президентской гвардии поучаствует в Параде Победы на Красной площади 9 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министра обороны Сербии Александара Вулина.

"Армия Сербии будет на Красной площади 9 мая вместе со своим Верховным главнокомандующим, со всеми остальными государствами-победителями, со всеми нами, кто боролся против фашизма", – рассказал Александар Вулин.

В пресс-службе отметили, что министр обороны Сергей Шойгу выразил свое уважение президенту Сербии Вучичу и пригласил сербскую делегацию поучаствовать в параде в честь 75-летия Победы.

"Мы вместе победили, вместе должны и праздновать", – заключил Александар Вулин.

Ранее команда из России победила в финальной эстафете танкового биатлона. Российские военные установили новый рекорд скорости.

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