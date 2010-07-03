Немецкий журналист: памятник погибшим в бою под Прохоровкой нужно снести

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Памятник, установленный в память о погибших в танковом сражении под Прохоровкой, необходимо снести. По мнению журналиста немецкой газеты Die Welt Свена Феликса Келлерхоффа, никакого крупного боя там не произошло, и Красная армия не одержала в нем победу.

"На самом деле этот памятник должен был быть немедленно снесен. Потому что последние исследования, основанные на несомненно реальных фотографиях, подтверждают: у Прохоровки не было ни советской победы, ни даже грандиозного танкового сражения", – уверен Келлерхофф.

Журналист также утверждает, что советские боевые машины столпились перед узким мостом и стали идеальной мишенью для немецких танков.

"На самом деле 186 немецких боевых машин сражались против 672 советских; вечером того же дня потери составили около 235 танков у Красной Армии и 5 у вермахта", – пишет журналист.

По данным ведущего научного сотрудника Военной академии Генштаба ВС России научно-исследовательского института Валерия Маковского, из 670 советских танков в сражении под Прохоровкой было потеряно 470 единиц. Потери немецких войск составили 50 боевых машин.

В память о погибших под Прохоровкой в 1995 году на месте сражения был установлен памятник Победы – Звонница на Прохоровском поле.

Ранее Владимир Путин подписал указ о проведении Года памяти и славы в России в 2020 году. Правительство за месяц разработает план мероприятий.