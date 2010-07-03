Путин подписал указ о проведении Года памяти и славы в 2020 году

Владимир Путин подписал указ о проведении Года памяти и славы в России в 2020 году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе указано, что проведение Года памяти и славы было организовано ради сохранения исторической памяти и ознаменование 75-летия Победы 1941-1945 годов.
Организатором мероприятия в России назначен организационный комитет "Победы". Координировать проведение Года памяти и славы будет руководитель администрации Кремля Антон Вайно.
Согласно опубликованному указу, правительство должно в месячный срок разработать и утвердить план мероприятий по проведению Года памяти и славы. Органам исполнительной власти рекомендовано организовывать необходимые мероприятия в рамках его проведения.
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