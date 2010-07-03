Собянин направил послание ветеранам ВОВ в День памяти и скорби

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин направил послание ветеранам Великой Отечественной войны в День памяти и скорби. В послании мэр отметил героизм, мужество и самоотверженность россиян.

"Скорбим обо всех, кто не дожил до 9 мая 1945 года. Москва бережно хранит память о творцах Великой Победы, гордится подвигом фронтовиков и тружеников тыла", – говорится в телеграмме, опубликованной на портале мэра и правительства Москвы.

Ранее сообщалось, что Музей Победы на Поклонной горе подготовил особую программу ко Дню памяти и скорби. В честь памятной даты вход в музей будет бесплатным.

Посетив залы музея на Поклонной горе, где выставлено более 300 тысяч экспонатов, москвичи смогут узнать больше о Великой Отечественной войне. Они увидят вещи солдат, фронтовые письма и элементы снаряжения, стрелковое оружие.

В тот же день в музейном кинозале "Конев" покажут фильмы о войне. В афише – картина "Белорусский вокзал" Андрея Смирнова, военная драма "Брестская крепость" Александра Котта, фильм о белорусских партизанах "Восхождение" Ларисы Шепитько.