Акция "Свеча памяти" и показы военных фильмов пройдут в Музее Победы

Музей Победы на Поклонной горе подготовил особую программу ко Дню памяти и скорби, который призван напомнить о начале Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года. В честь памятной даты вход в музей будет бесплатным, а в полночь у Вечного огня пройдет традиционная акция "Свеча памяти". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как отметили в пресс-службе Музея Победы, "цель акции – почтить подвиг советских воинов, отдавших свои жизни в боях за Родину". В полночь 22 июня от Вечного огня зажгут 1418 свечей – в знак памяти о каждом дне войны. Принять участие в акции смогут все неравнодушные горожане, напомнили представители музея. Кроме того, с помощью технологии видеомэппинга на фасаде музея создадут гигантскую световую инсталляцию, размер которой превысит 270 метров. В пресс-службе уточнили, что акцию "Свеча памяти" поддержат и другие российские музеи, которые входят в федеральный проект "Территория Победы".
Посетив залы музея на Поклонной горе, где выставлено более 300 тысяч экспонатов, москвичи смогут узнать больше о Великой Отечественной войне. Они увидят вещи солдат, фронтовые письма и элементы снаряжения, стрелковое оружие.
В тот же день в музейном кинозале "Конев" покажут фильмы о войне. В афише – картина "Белорусский вокзал" Андрея Смирнова, военная драма "Брестская крепость" Александра Котта, фильм о белорусских партизанах "Восхождение" Ларисы Шепитько.
День памяти и скорби отмечают в России с 1996 года. Ежегодно 22 июня на зданиях госучреждений по всей стране приспускают флаги, возлагают цветы и венки к памятникам Великой Отечественной войны.
Ранее сообщалось, что Музей Победы на Поклонной горе впервые стал площадкой исторического фестиваля "Времена и эпохи", который проходит в столице с 7 по 16 июня. Новую локацию решили посвятить участию советской армии в войне на территории Афганистана. Там можно посмотреть укрепленный наблюдательный пункт со средствами наблюдения, пулеметом и гранатометом.
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