В столице открылись новые площадки фестиваля "Времена и эпохи"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве 7 июня в рамках фестиваля "Времена и эпохи" открываются две площадки по истории мероприятия. В рамках проекта "Ретроспектива" можно будет узнать, как создавались исторические костюмы, доспехи, предметы быта, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Все желающие на Манежной площади смогут увидеть 27 эпох. На площадке "Оглавление" гости смогут поучаствовать в исторической игре и спасут караван от атаки разбойников.

На Митинской улице откроется проект "Первая в СССР детская железная дорога", где с 12:00 до 21:00 дети смогут заглянуть в кабину настоящего локомотива ТУ2.



В музее-заповеднике "Коломенское" состоятся реконструкции средневековых турниров. На площадке "Двор Ричарда Львиное Сердце" 8 июня с 11:00 до 21:00 можно будет посоревноваться в турнире по фехтованию и стрельбе из лука. На площади Революции заработает фестивальный лекторий.

Музей Победы впервые станет площадкой фестиваля "Времена и эпохи". Эта локация будет посвящена участию советской армии в войне на территории Афганистана. Фестиваль проходит в Москве с 7 по 16 июня.

