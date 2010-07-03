Подвиги собак в ВОВ почтут в столице в День памяти и скорби

На Поклонной горе 22 июня пройдет акция "Четвероногие бойцы", посвященная собакам, принимавшим участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
"Широко известен подвиг советского воина, освободившего свою страну и Европу от фашистской агрессии, но немногие помнят, как активно в этой войне применялись собаки. Мы считаем своим долгом напомнить об этом общественности. Саперы, связисты, диверсанты – четвероногие – в кратчайшие сроки освоили очень много новых навыков", – приводит слова Голубева Агентство "Москва".
Он отметил, что за время ВОВ военные собаководы со своими четвероногими напарниками уничтожили больше 300 танков, вывезли с поля боя 680 тысяч тяжелораненых, разминировали 303 города, обнаружили и обезвредили 4 миллиона мин, а также доставили более 200 тысяч боевых донесений.
По словам Голубева, в акции примут участие не только делегации РКФ и ДОСААФ России, но и воспитанники Школы юного хендлера РКФ, а также участники движения "Юнармия".
Мероприятия начнутся в 10:00 у памятника "Фронтовой собаке" на открытой площадке Музея Победы.
Ранее сообщалось, что с 21 по 22 июня в рамках Дня памяти и скорби в столице пройдут акции "Линия памяти" и "Вахта памяти. Вечный огонь".
По традиции "Линия памяти" состоится в парке "Музеон" на Крымской набережной, а "Вахта памяти. Вечный огонь" пройдет в Александровском саду.
К акции на Крымской набережной подготовили концерты и спектакли, посвященные первым дням Великой Отечественной войны. Мероприятия начнутся в 19:00 21 июня.
Вечером в пятницу набережную озарит огонь 1418 свечей. Каждая из них будет символизировать один день войны. Принять участие в акции смогут все желающие. Первую свечу зажгут в 22:00 21 июня.
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