В Москве подготовили акции ко Дню памяти и скорби

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Акции "Линия памяти" и "Вахта памяти. Вечный огонь" проведут в столице с 21 по 22 июня в рамках Дня памяти и скорби. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По традиции "Линия памяти" состоится в парке "Музеон" на Крымской набережной, а "Вахта памяти. Вечный огонь" пройдет в Александровском саду.

К акции на Крымской набережной подготовили концерты и спектакли, посвященные первым дням Великой Отечественной войны. Мероприятия начнутся в 19:00 21 июня.

Вечером в пятницу набережную озарит огонь 1418 свечей. Каждая из них будет символизировать один день войны. Принять участие в акции смогут все желающие. Первую свечу зажгут в 22:00 21 июня. А еще через полчаса на сцене стартует музыкально-поэтический марафон "Живая память". Вслед за этим – с 00:00 до 01:30 – в парке "Музеон" пройдет кинопоказ. Акция "Линия памяти" продлится до 23:30 22 июня.

В Александровском саду с 03:00 до 05:30 22 июня соберутся ветераны, представители молодежных объединений, общественных организаций и патриотических клубов. Они вспомнят о событиях первого года войны, возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата и почтят память павших за Родину минутой молчания. В 04:00 у стен Кремля прозвучит объявление о начале войны голосом Юрия Левитана.

Музей Победы на Поклонной горе также подготовил особую программу ко Дню памяти и скорби. 22 июня вход в музей будет бесплатным, а в полночь у Вечного огня пройдет традиционная акция "Свеча памяти". С помощью технологии видеомэппинга на фасаде музея создадут гигантскую световую инсталляцию, а в музейном кинозале "Конев" покажут фильмы о войне. В афише – картина "Белорусский вокзал" Андрея Смирнова, военная драма "Брестская крепость" Александра Котта, фильм о белорусских партизанах "Восхождение" Ларисы Шепитько.