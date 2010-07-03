Германия в знак уважения выделит на советские мемориалы 9 млн евро

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Правительство Германии намерено выделить более 9 млн евро на санацию мемориальных комплексов советских солдат в Берлине.

В министерстве по делам культуры и СМИ Германии отметили, что речь идет о мемориалах в Трептов-парке и Тиргартене, передает РИА Новости.

В ведомстве указали, что это произойдет в соответствии с обязанностями по германо-советскому договору о соседстве от 1990 года.

Согласно документу, ФРГ должна "уважать, сохранять и поддерживать" мемориалы. В ведомстве добавили, что "правительство ФРГ с уважением относится к этой особой форме памяти".

Там также подчеркнули необходимость поминовения "миллионов советских жертв, вызванных господством нацистского террора".

Мемориальный комплекс в Тиргартене был открыт 11 ноября 1945 года. Авторы комплекса – скульпторы Лев Кербель и Владимир Цигаль, а также архитектор Николай Сергиевский.

Мемориал в Трептов-парке открыли 8 мая 1949 года. Его создали скульптор Евгений Вучетич, архитектор Яков Белопольский, инженер Сарра Варелиус и художник Александр Горпенко.

9 мая в рамках проекта "Война: день за днем" откроется новая выставка, посвященная одной из самых значимых медалей времен ВОВ. Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" получили более 14 миллионов солдат и офицеров.