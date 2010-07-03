В Еврейском музее в Москве открыли памятник узникам концлагерей

Владимир Путин принял участие в открытии памятника героям сопротивления в фашистских концлагерях и еврейских гетто в годы Второй мировой войны, состоявшемся в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, сообщает ТАСС.

На открытии также присутствовали главный раввин России Берл Лазар, президент Федерации еврейских общин Александр Борода и председатель попечительского совета музея Виктор Вексельберг.

Монументальный комплекс представляет собой абстрактную композицию из черного и белого мрамора, которая изображает руки, раздвигающие створы дверей. У памятника установлены пять стеклянных колб со свечами.

В композицию интегрирован интерактивный экран с картой и информацией о восстаниях в концлагерях и гетто.

Конкурс на разработку архитектурной композиции проходил с 20 марта по 15 августа 2018 года. Поступило 98 заявок от архитекторов, скульпторов и художников из России. Также было получено несколько заявок из Израиля.

Победителем конкурса стал саратовский архитектор Олег Фандеев. Спонсором проекта выступил Вексельберг, стоимость работ составляет более 18 миллиона рублей.

Первый камень композиции заложили в Международный день памяти жертв Холокоста 29 января 2018 года при участии Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.