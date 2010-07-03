Рассекречены документы о действиях партизан в годы войны

Фото: ТАСС/Сергей Лоскутов

Главархив Москвы рассекретил более 50 документов о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщили РИА Новости в ведомстве, в свободном доступе оказались материалы, связанные с работой подпольных организаций в Истринском, Клинском и Краснополянском районах в 1941-1942 годах.

В пресс-службе добавили, что всего с начала года рассекречено 29,5 тысячи документов, которые раскрывают новые исторические факты.

Отмечается, что в 2019 году выставочные проекты, в том числе виртуальные, подготовленные главным архивным управлением столицы, посетили около семи тысяч человек.

Сергей Собянин ранее рассказал, что москвичи передали в Главархив около трех тысяч писем, фотографий, документов и личных вещей фронтовиков.