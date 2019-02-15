Минобороны рассекретило документы времен войны в Афганистане

Министерство обороны РФ к 30-летию вывода советских войск из Афганистана рассекретило уникальные документы. С ними можно ознакомиться в информационно-историческом разделе сайта ведомства.
"Документальный проект раскрывает историю воинских частей, которые с первых дней выполняли интернациональный долг в Афганистане, и рассказывает о подвигах и совершивших их героях", – отметили в Минобороны.
В разделе представлены формуляры 149-го гвардейского, 181-го мотострелкового и 122-го стрелкового полков, перечни наград и почетных званий, а также записи о взаимодействии военных с жителями Афганистана.
Отмечен случай передачи трактора "Беларусь" и подарков от советских пионеров афганским детям. Публикация призвана разъяснить цели и задачи, выполнявшиеся войсками СССР в Афганистане, а также предотвратить попытки фальсификации истории.
25 декабря 1979 года Советский Союз ввел в Афганистан Ограниченный контингент войск в помощь правительству Народно-демократической партии Афганистана. Это было сделано "для оказания содействия афганскому народу в отражении вооруженной агрессии".
В ходе боевых действий погибло около 15 тысяч советских военнослужащих. 15 февраля 1989 года СССР завершил вывод военного контингента из Афганистана, что ознаменовало конец войны.
Президент США Дональд Трамп ранее назвал войну в Афганистане причиной распада СССР. Он также отметил, что Советский Союз был прав, начиная операцию в Афганистане из-за террористической угрозы, которую представляет движение "Талибан" (запрещено в РФ).
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