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Президент США Дональд Трамп назвал войну в Афганистане причиной распада СССР.

"Афганистан сделал из Советского Союза Россию. Они обанкротились из-за боевых действий", – сказал глава Белого дома в эфире FoxNews.

Он также отметил, что СССР был прав, начиная операцию в Афганистане из-за террористической угрозы, которую представляет движение "Талибан" (запрещено в РФ).

При этом Трамп подчеркнул, что в Афганистане должны воевать соседние с государством страны, а не США.

СССР ввел в Афганистан Ограниченный контингент войск 25 декабря 1979 года. Это было сделано "для оказания содействия афганскому народу в отражении вооруженной агрессии".

15 февраля 1989 года последние подразделения советских вооруженных сил покинули территорию Афганистана. Советский Союз прекратил существование в 1991 году.

21 декабря стало известно, что США планируют вывести из Афганистана около семи тысяч военных. Сейчас в там находятся около 14 тысяч американских военнослужащих.