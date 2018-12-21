Трамп намерен вывести из Афганистана половину воинского контингента США

США планируют вывести из Афганистана около семи тысяч военных. Дональд Трамп приказал Пентагону подготовить план вывода, сообщает "Российская газета" со ссылкой на западные СМИ.
Штаты могут вдвое сократить свой воинский контингент в этой стране. Сейчас в Афганистане находятся около 14 тысяч американских военнослужащих. По предварительным данным, на вывод может потребоваться несколько месяцев.
19 декабря президент США объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Решение Трамп мотивировал достигнутой победой над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство".
Вывод войск численностью более двух тысяч человек займет от 60 до 100 дней.
Ранее стало известно, что глава Пентагона Джеймс Мэттис подал заявление об отставке с поста министра обороны США. Решение продиктовано расхождением во взглядах с Дональдом Трампом.
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