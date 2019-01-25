Минобороны рассекретило документы о прорыве блокады Ленинграда

Министерство обороны РФ опубликовало на своем сайте цифровые копии рассекреченных документов о прорыве блокады Ленинграда.
"Значительная часть ранее не публиковавшихся документов посвящена единственной военно-стратегической магистрали и уникальной топливной артерии, проходившей по дну Ладоги и связывавшей осажденный город с тыловыми районами страны – Дороге жизни", – говорится в сообщении.
В частности, Минобороны публикует постановление Военного совета Ленинградского фронта от 24 ноября 1941 года о строительстве зимней дороги и постановление от 1 мая 1942 года о строительстве стратегического подводного трубопровода длиной 35 километров для доставки топлива в Ленинград.
Ранее Министерство обороны РФ опубликовало рассекреченные документы ко Дню неизвестного солдата. Раздел открывает учетная карточка воинского захоронения советских офицеров, откуда 3 декабря 1966 года взяли прах Неизвестного солдата и предали земле у Кремля. Среди рассекреченных документов – рукописный приказ от 6 декабря 1941 года 1199 стрелкового полка о переходе частей в наступление, списки с подробностями боев на подступах к Москве.
В августе прошлого года были опубликованы рассекреченные документы о событиях лета 1943 года. Публикацию решили приурочить к 75-й годовщине Курской битвы. В числе опубликованных документов – приказ верховного главнокомандующего Иосифа Сталина от 23 августа1 943 года, согласно которому частям, принимавшим участие в освобождении Белгорода, Курска и Харькова, присвоили почетные наименования. Кроме того, была рассекречена директива Ставки Верховного Главнокомандования, утвердившая план освобождения Харькова. Эта операция стала одним из ключевых этапов стратегического наступления советских войск.
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